Covid | si aggravano le condizioni di Erekat | è in coma

Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Si sono aggravate le condizioni di salute dell'attuale segretario generale dell'Olp e storico capo negoziatore palestinese, Saeb Erekat, che nelle scorse settimane ha contratto il Covid-19. Secondo l'ospedale Hadassah di Gerusalemme dove è ricoverato da ieri, Erekat è "intubato" e si trova "in coma" a causa di difficoltà respiratorie. Il segretario generale dell'Olp è stato trasferito ieri nell'ospedale Hadassah e le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. "Erekat - si legge nel bollettino medico - ha passato una notte tranquilla ma questa mattina le sue condizioni si sono aggravate e ora sono critiche". "A causa di difficoltà respiratorie, è in coma".

che nelle scorse settimane ha contratto il Covid-19. Secondo l'ospedale Hadassah di Gerusalemme dove è ricoverato da ieri, Erekat è "intubato" e si trova "in coma" a causa di difficoltà ...

Si aggravano le condizioni di Erekat. L'ospedale israeliano: "E' in coma"

Il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, 65 anni, "è in coma". Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove è ricoverato da ieri. "Ha trascorso una notte tranquilla, ma stamane le sue ...

che nelle scorse settimane ha contratto il Covid-19. Secondo l'ospedale Hadassah di Gerusalemme dove è ricoverato da ieri, Erekat è "intubato" e si trova "in coma" a causa di difficoltà ...Il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, 65 anni, "è in coma". Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove è ricoverato da ieri. "Ha trascorso una notte tranquilla, ma stamane le sue ...