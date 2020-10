Coronavirus, nella notte cambia il Dpcm: nel testo definitivo scompaiono i sindaci e l’obbligo di chiusura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono stati resi noti ieri sera, durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte, i più importanti punti del nuovo Dpcm. Al termine della conferenza stampa i sindaci si sono ribellati, mostrando tutto il loro dissenso sul ‘coprifuoco’. Il Dpcm è però cambiato nella notte: dalla bozza è stata modificata la dicitura “i sindaci dispongono” con “può essere disposta la chiusura al pubblico”, facendo riferimento al divieto di assembramento in strade e piazze dopo le 21. “I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono stati resi noti ieri sera, durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte, i più importanti punti del nuovo. Al termine della conferenza stampa isi sono ribellati, mostrando tutto il loro dissenso sul ‘coprifuoco’. Ilè peròto: dalla bozza è stata modificata la dicitura “idispongono” con “può essere disposta laal pubblico”, facendo riferimento al divieto di assembramento in strade e piazze dopo le 21. “Idispongono laal pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la ...

