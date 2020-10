Conte non chiude al Mes, "ci sarà l'opportunità per parlarne" (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha precisato che la sua battuta sul Mes non era un no al ricorso al fondo salva-Stati ma solo la spiegazione che "non può essere la panacea di tutti i nostri problemi", ma ha assicurato che ci "sarà l'opportunità per parlarne". Dopo le tensioni nella maggioranza per quella che era sembrata una chiusura, il premier ha precisato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Ieri ho risposto all'ennesima domanda e ho fornito elementi di valutazione che ho messo sul tavolo". "E' un dibattito pubblico che si trascina da mesi, perché tutti si facciano un'opinione", ha sottolineato Conte, " io non ho detto faremo così o così: ho chiarito perché il Mes non ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha precisato che la sua battuta sul Mes non era un no al ricorso al fondo salva-Stati ma solo la spiegazione che "non può essere la panacea di tutti i nostri problemi", ma ha assicurato che ci "; l'; per". Dopo le tensioni nella maggioranza per quella che era sembrata una chiusura, il premier ha precisato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Ieri ho risposto all'ennesima domanda e ho fornito elementi di valutazione che ho messo sul tavolo". "E' un dibattito pubblico che si trascina da mesi, perché tutti si facciano un'opinione", ha sottolineato, " io non ho detto faremo così o così: ho chiarito perché il Mes non ...

matteosalvinimi : Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di… - borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - bolli_donatella : RT @antoniopolito1: Non si può davvero dire che Conte non ascolti l’opposizione. Sul Mes ha seguito alla lettera la linea Borghi-Bagnai - bignosegirl_ : @punkgraph @emmadelreadahoe come se gli universitari non abbiano pianto su Twitter per mesi dicendo:”eh ma Conte ne… -