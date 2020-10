Chiusure di vie e piazze, chi decide? Il giallo dell’ultima bozza cambiata nella notte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saranno i primi cittadini insieme a prefetti e governatori regionali a decidere di bloccare le zone più a rischio: è il compromesso di una lunga trattativa di sei ore. Il testo definitivo è diverso da quello inviato al Cts che riportava solo la parola «sindaci» Leggi su corriere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Saranno i primi cittadini insieme a prefetti e governatori regionali are di bloccare le zone più a rischio: è il compromesso di una lunga trattativa di sei ore. Il testo definitivo è diverso da quello inviato al Cts che riportava solo la parola «sindaci»

Chiusure temporanee, una sorta di 'coprifuoco' deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti, didattica a distanza solo in situazioni critiche e ...

Le proteste dei sindaci contro il Dpcm del 18 ottobre di Conte e il colpo di coda del governo: nel decreto pubblicato – contrariamente a quanto annunciato e specificato dal presidente del Consiglio – ...

