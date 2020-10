Cangemi: per attività di base no a chiusure di nessun tipo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Lo sport deve essere tutelato in ogni modo possibile, soprattutto le attivita’ di base e dilettantistiche, che sono e restano fondamentali. I ragazzi hanno bisogno di poter andare in palestra, in piscina, praticare calcio, volley, basket anche a livello dilettantistico; mentre il settore deve poter vedere scongiurato un rischio di chiusura che creerebbe solo gravi contraccolpi negativi.” “La Regione Lazio vigili sull’applicazione delle regole a contrasto del Covid, ma si impegni anche a scongiurare ogni ipotesi di chiusura anche futura di palestre e impianti sportivi”. Cosi’ in un comunicato il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Lo sport deve essere tutelato in ogni modo possibile, soprattutto le attivita’ die dilettantistiche, che sono e restano fondamentali. I ragazzi hanno bisogno di poter andare in palestra, in piscina, praticare calcio, volley, basket anche a livello dilettantistico; mentre il settore deve poter vedere scongiurato un rischio di chiusura che creerebbe solo gravi contraccolpi negativi.” “La Regione Lazio vigili sull’applicazione delle regole a contrasto del Covid, ma si impegni anche a scongiurare ogni ipotesi di chiusura anche futura di palestre e impianti sportivi”. Cosi’ in un comunicato il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe

luca_cangemi : Qualcuno dell'#UnioneEuropea chiederà mai scusa per le posizioni sulla #Bolivia ? #EleccionesBolivia2020… - luca_cangemi : al canto di #ElpuebloUnido una gran folla in piazza per dire che un anno dopo in #Cile la lotta continua… - g_cangemi : RT @yenisey74: Ancora c'è gente che dice che gli immigranti portano il virus; ignoranti razzisti e stronzi, anche i turisti lo portano, anc… - luca_cangemi : ieri sera a #Catania partecipato incontro promosso dalla sezione #OlgaBenario del #PCI per presentare il libro di… - luca_cangemi : Su #scuola e #ventilatori volano gli stracci tra #governo e #regioni. Il modo peggiore di affrontare il #Covid19 .… -

Ultime Notizie dalla rete : Cangemi per Cangemi: per attività di base no a chiusure di nessun tipo RomaDailyNews Covid, Cangemi “Regione tuteli ristoranti, no chiusura alle 22”

“La Regione si impegni a scongiurare la chiusura dei ristoranti alle 22. Gli operatori economici del settore hanno pagato - e stanno ancora pagando - l'effetto del lockdown a ca ...

Gelbison a Troina per tornare al successo. Rientra Figliolia

La Gelbison archiviato il pareggio senza reti con il Rende, è partito ieri alla volta della trasferta siciliana con il Troina. Gli isolani sono terz'ultimi con un solo punto e ancora ...

“La Regione si impegni a scongiurare la chiusura dei ristoranti alle 22. Gli operatori economici del settore hanno pagato - e stanno ancora pagando - l'effetto del lockdown a ca ...La Gelbison archiviato il pareggio senza reti con il Rende, è partito ieri alla volta della trasferta siciliana con il Troina. Gli isolani sono terz'ultimi con un solo punto e ancora ...