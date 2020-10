Barcellona, Pjanic è un caso: in Spagna preoccupati per la sua scarsa forma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Miralem Pjanic è un caso al Barcellona. In Spagna sono "preoccupati" dalla scarsa forma del calciatore ex Juventus che fino ad ora con la nuova squadra si è visto decisamente poco. Roland Koeman non ha puntato su di lui salvo qualche piccola apparizione che gli è valsa solamente 27 minuti.Pjanic è un casocaption id="attachment 1039219" align="alignnone" width="576" Pjanic (getty images)/captionCome riporta Sport nella sua versione online, a tenere banco in casa Barcellona è la scarsa condizione fisica del numero 8 impiegato solamente 27 minuti dal tecnico Koeman. Il bosniaco era risultato positivo al coronavirus lo scorso 22 agosto salvo poi rientrare ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Miralemè unal. Insono "" dalladel calciatore ex Juventus che fino ad ora con la nuova squadra si è visto decisamente poco. Roland Koeman non ha puntato su di lui salvo qualche piccola apparizione che gli è valsa solamente 27 minuti.è uncaption id="attachment 1039219" align="alignnone" width="576"(getty images)/captionCome riporta Sport nella sua versione online, a tenere banco in casaè lacondizione fisica del numero 8 impiegato solamente 27 minuti dal tecnico Koeman. Il bosniaco era risultato positivo al coronavirus lo scorso 22 agosto salvo poi rientrare ...

