Apex Legends per Nintendo Switch ha una data di uscita? (Di lunedì 19 ottobre 2020) A giugno, EA e Respawn hanno annunciato una versione per Nintendo Switch di Apex Legends. Da allora, nessuna nuova informazione è stata rivelata né dal publisher né dallo sviluppatore. Tuttavia, sembra che la versione Switch del gioco sia stata valutata dall'ESRB, il che significa che il lancio dovrebbe essere imminente. Respawn aveva precedentemente indicato una finestra di lancio autunnale per la versione Switch del gioco, ma da allora lo sviluppatore è rimasto nel silenzio. All'inizio di questo mese, il director di Apex Legends Chad Grenier ha confermato che la versione per l'ibrida era ancora in fase di sviluppo, ma non ha fornito informazioni su una potenziale data di uscita.Come le ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) A giugno, EA e Respawn hanno annunciato una versione perdi. Da allora, nessuna nuova informazione è stata rivelata né dal publisher né dallo sviluppatore. Tuttavia, sembra che la versionedel gioco sia stata valutata dall'ESRB, il che significa che il lancio dovrebbe essere imminente. Respawn aveva precedentemente indicato una finestra di lancio autunnale per la versionedel gioco, ma da allora lo sviluppatore è rimasto nel silenzio. All'inizio di questo mese, il director diChad Grenier ha confermato che la versione per l'ibrida era ancora in fase di sviluppo, ma non ha fornito informazioni su una potenzialedi.Come le ...

GamingToday4 : Apex Legends è in arrivo su Nintendo Switch? - Multiplayerit : Apex Legends su Nintendo Switch, la data di uscita è in arrivo? - urcotto : ciao seguimi su instagram (urcotto) posto video e foto di gattini,seguimi su twitch (urkotto) faccio live su apex l… - LeonScottKenny : Ricapitoliamo: - Su quella merda di Rainbow Six: Siege vengo o espulso, o ucciso dai miei compagni di squadra. - S… - mietitore18 : apex legends !andiamoooo!!!!!chiunque voglia fare squadra con me è il benvenuto -