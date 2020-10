Alaphilippe, operato alla mano dopo la caduta nel Giro delle Fiandre (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Julian Alaphilippe è stato operato questa mattina alla mano per la frattura del secondo e del quarto metacarpo. Il ciclista francese, vincitore della Prova in Linea della Coppa del Mondo di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Julianè statoquesta mattinaper la frattura del secondo e del quarto metacarpo. Il ciclista francese, vincitore della Prova in Linea della Coppa del Mondo di ...

