Ultime Notizie Roma del 18-10-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020)Daily News radio giornale della redazione l’informazione e Gabriella Luigi in studio prima nella notte dal Consiglio dei ministri via libera Salvo intese alla manovra in arrivo un fondo covid da 4 miliardi per il sostegno settori più colpiti dalla pandemia azzerati per 3 anni contributi per le assunzioni degli under 35 altri 4 miliardi saranno stanziati per medici infermieri e vaccini 6 miliardi e 100 milioni alla scuola università diritto allo studio al cinema e cultura e 100 milioni l’anno al trasporto locale 350 milioni nei primi mesi del 2021 ha provato anche il decreto per lo stop alle cartelle esattoriali e pignoramenti fino a fine anno basterà laurea magistrale per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra farmacista veterinario e psicologo e attesa intanto per stasera l’annuncio da ...