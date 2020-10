Roma Benevento 0-1 LIVE: Caprari apre subito la partita (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Roma e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Benevento si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Benevento 1-0 MOVIOLA 14′ La Roma ci prova – I giallorossi stanno provando a reagire dopo lo svantaggio, ma il Benevento non lascia spazi. 6′ VANTAGGIO Benevento – A sorpresa, i giallorossi campani si portano subito in vantaggio. Caprari si accentra dalla sinistra e calcia dal limite dell’area; il pallone si impenna dopo la deviazione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 14′ Laci prova – I giallorossi stanno provando a reagire dopo lo svantaggio, ma ilnon lascia spazi. 6′ VANTAGGIO– A sorpresa, i giallorossi campani si portanoin vantaggio.si accentra dalla sinistra e calcia dal limite dell’area; il pallone si impenna dopo la deviazione ...

