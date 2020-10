Roma | 5-2 al Benevento | Pedro | doppio Dzeko | Veretout e gemma di Carles Perez

OfficialASRoma : ??? L'ultima volta che abbiamo giocato di 18 ottobre, @EdDzeko fece questo... 10 curiosità in vista di… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *4-2 Benevento *(Dzeko 78') #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Roma - Benevento 0-1, rete di Caprari G. (BEN) - PaoloMarcacci : RT @rivistalaroma: ROMA-BENEVENTO. A PRIMA VISTA… di Paolo MARCACCI ?? #APrimaVista #Marcacci #RomaBenevento #ASRoma #SerieA ?? https://t.co… - loria_davide : 5 gol segnati e 2 subiti contro il Benevento, molto buono l'attacco, da migliorare la difesa. Vantaggio ospite fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Benevento

Roma-Benevento 5-2. Si sblocca Dzeko, segnano anche Pedro, Veretout e Carles Perez. Partenza in salita per i giallorossi che dopo 5' sono sotto. Azione sulla sinistra con Caprari che si accentra e ...Missione compiuta per gli uomini di Fonseca che festeggiano la prima vittoria casalinga del campionato. Roma-Benevento finisce con lo stesso riusultato di due anni fa: 5-2. Partita divertente e lo si ...