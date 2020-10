"Questa è una crescita lineare?". Locatelli e le terapie intensive: che figura dalla Annunziata per il Cts | Guarda (Di domenica 18 ottobre 2020) Se l'obiettivo di Franco Locatelli era di trasmettere sicurezza e fiducia agli italiani, ha ottenuto l'effetto contrario. A Mezz'ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata - il presidente del consiglio superiore di sanità ha fatto il punto della situazione sull'epidemia da coronavirus: “è indubitabile che ci sia stata un'accelerazione dei contagi negli ultimi 10-15 giorni, ma non siamo in una situazione di panico né di allarme”. Eppure il numero dei ricoverati in terapia intensiva sta subendo una crescita esponenziale, che rischia di raggiungere i livelli tremendi dello scorso marzo visto che attualmente già in 12 regioni su 20 ci sono più posti di rianimazione occupati a causa del Covid rispetto al lockdown. Locatelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Se l'obiettivo di Francoera di trasmettere sicurezza e fiducia agli italiani, ha ottenuto l'effetto contrario. A Mezz'ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia- il presidente del consiglio superiore di sanità ha fatto il punto della situazione sull'epidemia da coronavirus: “; indubitabile che ci sia stata un'accelerazione dei contagi negli ultimi 10-15 giorni, ma non siamo in una situazione di panico né di allarme”. Eppure il numero dei ricoverati in terapia intensiva sta subendo unaesponenziale, che rischia di raggiungere i livelli tremendi dello scorso marzo visto che attualmente già in 12 regioni su 20 ci sono più posti di rianimazione occupati a causa del Covid rispetto al lockdown....

Gli uomini sono i bersagli preferiti del Covid-19, con il 70% dei ricoveri. Questo dato, noto sin dall’inizio dei contagi, ha indotto i ricercatori a pensare che la ...

"Bisogna invertire la tendenza". Il professor Roberto Burioni, con una serie di tweet, commenta i dati relativi alla diffusione del coronavirus. Il virologo dell'Università San Raffaele si esprime in ...

