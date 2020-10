Palmisano non si ferma più: stabilito nuovo record italiano nella 10km (Di domenica 18 ottobre 2020) MODENA - Antonella Palmisano non si ferma più. Dopo il successo a Podebrady con lo standard olimpico della 20 km, la marciatrice azzurra lascia la propria firma anche sulla Festa dell'endurance di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) MODENA - Antonon sipiù. Dopo il successo a Podebrady con lo standard olimpico della 20 km, la marciatrice azzurra lascia la propria firma anche sulla Festa dell'endurance di ...

Antonella Palmisano non si ferma più. Dopo il successo a Podebrady con lo standard olimpico della 20 km, la marciatrice azzurra lascia la propria firma anche sulla Festa dell’endurance di Modena con l ...

Antonella Palmisano ha mostrato il proprio talento in occasione della Festa dell'endurance di Modena, competizione che l'ha vista registrare un record italiano nella 10 km, 41:28 ...

Antonella Palmisano non si ferma più. Dopo il successo a Podebrady con lo standard olimpico della 20 km, la marciatrice azzurra lascia la propria firma anche sulla Festa dell'endurance di Modena con l ...Antonella Palmisano ha mostrato il proprio talento in occasione della Festa dell'endurance di Modena, competizione che l'ha vista registrare un record italiano nella 10 km, 41:28 ...