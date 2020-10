Napoli | uomo cava un occhio ad un altro per una battuta non gradita

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) È successo ieri sera a. Due uomini di 41 e 44 anni che avevano appuntamento per una visita specialistica, si trovavano nei pressi dell’ospedale Maria delle Grazie di Pozzuoli, a. Dopo unapoco, uno dei due hato unall’, davanti agli occhi attoniti degli avventori. Il 44enne si era avvicinato al 41enne per chiedergli una sigaretta, l’gliela aveva data, ed il 44enne si era allontanato. Dopo di che era tornato indietro per chiedere l’accendino e il suo interlocutore gli ha chiesto: “Vuoi anche un polmone?”. È qui che è scattato l’alterco. L’gli ha sferrato un colpo puntando le dita negli occhi e danneggiando in ...