MotoGp, Aragon: Rins vince davanti a un grande Alex Marquez. Mir in testa al mondiale, Dovizioso settimo (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Gp di Aragon, privo come risaputo di Valentino Rossi a causa della sua positività al Covid-19, è stato vinto da un solido Alex Rins che trionfa davanti ad un grande Alex Marquez, che ha provato fino alla fine a spodestare il pilota della Suzuki. Terzo gradino del podio per Mir che è attualmente in testa al mondiale, mentre Dovizioso si piazza al settimo posto. Quarto posto invece per Vinales che si colloca davanti a Nakagami e Morbidelli. Fuori dalla zona punti Quartararo, ora a sei punti dal primo posto nella classifica generale.caption id="attachment 1038759" align="alignnone" width="1024" Rins, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Gp di, privo come risaputo di Valentino Rossi a causa della sua positività al Covid-19, è stato vinto da un solidoche trionfaad un, che ha provato fino alla fine a spodestare il pilota della Suzuki. Terzo gradino del podio per Mir che è attualmente inal, mentresi piazza alposto. Quarto posto invece per Vinales che si collocaa Nakagami e Morbidelli. Fuori dalla zona punti Quartararo, ora a sei punti dal primo posto nella classifica generale.caption id="attachment 1038759" align="alignnone" width="1024", getty images/caption ITA Sport Press.

