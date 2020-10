Lanciano, in cinque a pugni e testate contro un diciottenne: è in coma (Di domenica 18 ottobre 2020) Un altro pestaggio per futili motivi e un diciottenne in coma che lotta tra la vita e la morte. E’ successo a Lanciano. Una serata passata con gli amici, come tutti i sabato sera. Ma questa volta l’epilogo è stato diverso e un ragazzo di 18 anni sta lottando tra la vita e la morte per le botte prese da un branco di giovanissimi. In particolare sarebbe stata una testata sulla tempia a ridurlo in coma. E’ successo a Lanciano, il giovane ora si trova nell’ospedale di Pescara. Si trovava insieme ad alcuni amici nei pressi dell’ez stazione Sangritana, zona tristemente nota perché frequentata dalla peggior movida, dedita all’uso di stupefacenti e alcol. Il diciottenne era lì con un amico e una ragazza minorenne. Ad un ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020) Un altro pestaggio per futili motivi e uninche lotta tra la vita e la morte. E’ successo a. Una serata passata con gli amici, come tutti i sabato sera. Ma questa volta l’epilogo è stato diverso e un ragazzo di 18 anni sta lottando tra la vita e la morte per le botte prese da un branco di giovanissimi. In particolare sarebbe stata una testata sulla tempia a ridurlo in. E’ successo a, il giovane ora si trova nell’ospedale di Pescara. Si trovava insieme ad alcuni amici nei pressi dell’ez stazione Sangritana, zona tristemente nota perché frequentata dalla peggior movida, dedita all’uso di stupefacenti e alcol. Ilera lì con un amico e una ragazza minorenne. Ad un ...

