Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: i nostri alfieri perdono terreno. Vincenzo Nibali 7° a 3’29” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 arriva al secondo giorno di riposo con la vittoria di Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e con Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ancora in vetta alla classifica generale. La tappa di Piancavallo ha scosso le gerarchie in classifica, con Wilco Kelderman (Team Sunweb) come primo sfidante del portoghese e i portacolori italiani che perdono terreno. Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Fausto Masnada vedono il loro ritardo neiconfronti della maglia rosa aumentare: il ciclista della Trek-Segafredo diventa il migliore azzurro, ma scendendo al settimo posto a 3’29” da Almeida. Ottavo Pozzovivo a 3’50”, mentre il compagno del primo in classifica è ora decimo a ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Ild’Italiaarriva al secondo giorno di riposo con la vittoria di Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e con Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ancora in vetta allagenerale. La tappa di Piancavallo ha scosso le gerarchie in, con Wilco Kelderman (Team Sunweb) come primo sfidante del portoghese e i portacoloriche, Domenico Pozzovivo e Fausto Masnada vedono il loro ritardo neiconfronti della maglia rosa aumentare: il ciclista della Trek-Segafredo diventa il migliore azzurro, ma scendendo al settimo posto a 3’29” da Almeida. Ottavo Pozzovivo a 3’50”, mentre il compagno del primo inè ora decimo a ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - ItalianAirForce : #18ottobre, giornata di sport e acrobazia aerea al 2° Stormo di Rivolto: #Giro d’Italia e #FrecceTricolori in un pe… - matteosalvinimi : Le #FrecceTricolori salutano la partenza del Giro d’Italia da Rivolto (Friuli Venezia Giulia). Che meraviglia, graz… - zciclismo : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 15 | Podium ?? @taogeoghegan ???? - @INEOSGrenadiers ?? @W1lcokelderman ???? - @TeamSunweb ?? @JaiHindley… - Joshueenmanuel3 : RT @MinisteroDifesa: #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia @FrecceTricolori… -