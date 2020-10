Eva Grimaldi a Verissimo stavo morendo per un’infezione

Leggi su people24.myblog

(Di domenica 18 ottobre 2020) L’attrice Evaè stata ospite a “” e durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha raccontato la sua vita sia pubblica che lavorativa. Laracconta: «Sono arrivata a Roma da ragazzina, tra feste in discoteca e amici. Cominciai con la droga, con le canne, la cocaina. Durò una stagione, ma per me è tantissimo. Vedendo Adua Del Vesco nel Gf Vip, ho pianto. Mi sono rivista nella sua anoressia. Anch’io mi mettevo sulla bilancia tutti i giorni, avevo il lucchetto al frigorifero. Non potevo mangiare. Ma di nascosto mangiavo». E continua: «Mi misero nel contratto che non potevo superare i 52 chili. Sono grata ad Alberto Tarallo per il lavoro, ma nel 2006 sono andata via per sposarmi con un ragazzo veronese. Dopo la separazione tornai a Roma e ...