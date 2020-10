Diocesi di Pesaro investe in Liechtenstein e perde tutto (Di domenica 18 ottobre 2020) Erano stati investiti 616mila euro che sono andati in fumo. L'Arcivescovo avvia una causa civile Leggi su repubblica (Di domenica 18 ottobre 2020) Erano stati investiti 616mila euro che sono andati in fumo. L'Arcivescovo avvia una causa civile

PESARO (18 ottobre 2020) - Non ci sono solo i grandi scandali finanziari del Vaticano. Può anche accadere che le diocesi e le arcidiocesi italiane incappino in operazioni anche clamorosamente sbagliat ...

L'Arcidiocesi di Pesaro ha investito 616mila euro in Liechtenstein e ha perso tutto. Lo scrive oggi il Resto del Carlino, edizione di Pesaro, partendo da una causa civile avanti al tribunale di Pesaro ...

