È come se avessi un trapano in testa Si aggravano le condizioni di Federica Pellegrini | ma c’è speranza

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Carlo Lanna E oraaggiorna i fan sulle suedi salute. Il Covid; ancora forte in lei ma sembra che la malattia sia sotto controllo Il Covid-19 non perdona. Non fa differenza. Quando colpisce lo fa nella maniera più impetuosa.; stato rivelato in una serie di storie pubblicate su Instagram, anche; risultata positiva al virus. La celebre nuotatrice che stava per tornare ad allenarsi dopo un lungo periodo confinamento,; stata costretta a mettere tutto, di nuovo, in pausa a causa del Covid. Dopo che si; sottoposta ad alcuni accertamenti; risultata positiva al tampone, ...