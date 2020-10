Classifica Mondiale MotoGP: dopo il GP Aragon 2020 va in vetta lo spagnolo Joan Mir (Di domenica 18 ottobre 2020) Il MotoMondiale 2020 ha appena visto andare in scena la gara della MotoGP del GP di Aragon: si è corso al MotorLand, dove oggi lo spagnolo Joan Mir ha preso la vetta della graduatoria scavalcando il transalpino Fabio Quartararo. Quarto Andrea Dovizioso, a -15 dall’iberico. Classifica Mondiale MotoGP 1 Joan MIR Suzuki SPA 121 2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 115 3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 1094 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 106 5 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 926 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 87 7 Alex RINS Suzuki SPA 85 8 Jack MILLER Ducati AUS 82 9 Pol ESPARGARO KTM SPA 77 10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 69 11 Brad BINDER KTM RSA 67 12 Alex MARQUEZ Honda SPA 6713 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 6514 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP di: si è corso al MotorLand, dove oggi loMir ha preso ladella graduatoria scavalcando il transalpino Fabio Quartararo. Quarto Andrea Dovizioso, a -15 dall’iberico.MIR Suzuki SPA 121 2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 115 3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 1094 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 106 5 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 926 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 87 7 Alex RINS Suzuki SPA 85 8 Jack MILLER Ducati AUS 82 9 Pol ESPARGARO KTM SPA 77 10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 69 11 Brad BINDER KTM RSA 67 12 Alex MARQUEZ Honda SPA 6713 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 6514 ...

MassiLoia : #ultimogiro il leader della classifica con 0 vittorie, ma assolutamente costante; ALMENO i primi 10 in classifica a… - MatteoStella19 : Classifica mondiale aggiornata: Mir 121 Quartararo 115 (-6) Viñales 109 (-12) Dovizioso 106 (-15) Nakagami 92 (-29… - donzauker1982 : @AndreaBiferi @marcmarquez93 Mondiale imbarazzante.... Il primo in classifica non ha mai vinto una gara. Addirittur… - dakota_rain1986 : Che gara, che classifica mondiale, che madonne che volano. #AragonGP - GennaroIanelli : #motorzn io spero nella vittoria di Dovi per il Mondiale, ma punto su Mir sia nella classifica fenerale che nel GP odierno. Lo vedo in forma -