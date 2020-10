Bisceglie-Palermo 2-0: lampi in rosa in avvio, poi due sberle pugliesi. Commento primo Tempo (Di domenica 18 ottobre 2020) Palermo a caccia della prima vittoria in campionato, Bisceglie che sogna l'impresa al "Ventura" contro una delle compagini più quotate del girone C.La formazione guidata da Bucaro è reduce dal brillante blitz esterno contro il Foggia, i rosanero arrancano dopo un avvio di stagione a dir poco stentato, con zero gol all'attivo e un solo punto conquistato in tre gare effettivamente disputate. Boscaglia recupera Crivello e Corrado e vara nuovamente il suo dispositivo tattico di riferimento: Palermo in campo con il 4-2-3-1. Pelagotti tra i pali, Almici e Corrado esterni bassi ed il tandem Lancini-Crivello a comporre la linea difensiva. Odjer-Luperini coppia di interni, Kanoute, Rauti e Valente tridente offensivo con Lucca terminale di riferimento. Il primo lampo è ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020)a caccia della prima vittoria in campionato,che sogna l'impresa al "Ventura" contro una delle compagini più quotate del girone C.La formazione guidata da Bucaro è reduce dal brillante blitz esterno contro il Foggia, inero arrancano dopo undi stagione a dir poco stentato, con zero gol all'attivo e un solo punto conquistato in tre gare effettivamente disputate. Boscaglia recupera Crivello e Corrado e vara nuovamente il suo dispositivo tattico di riferimento:in campo con il 4-2-3-1. Pelagotti tra i pali, Almici e Corrado esterni bassi ed il tandem Lancini-Crivello a comporre la linea difensiva. Odjer-Luperini coppia di interni, Kanoute, Rauti e Valente tridente offensivo con Lucca terminale di riferimento. Illampo è ...

