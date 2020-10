Antonio Meucci | l’inventore del telefono

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020)era nato il 13 aprile del 1808 a Firenze, nel quartiere popolare di San Frediano. Fu un grande scienziato. Dal momento che la sua famiglia era molto povera, non poté completare i suoi studi ed iniziò così a lavorare molto presto, svolgendo varie mansioni. Quella di meccanico teatrale lo condusse ad incontrare quella che poi sarebbe divenuta sua moglie, l’attrice Ester Mochi. Gli studi scientifici La passione per l’elettricità fisiologica ed animale diventò l’argomento di studio perassai presto. Ugualmente forte, fu la passione politica che lo portò a prendere parte ai moti rivoluzionari dell’epoca per cui si trovò a spostarsi dal granducato di Toscana, allo Stato Pontificio e al Regno delle due Sicilie. ...