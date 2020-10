ACR Messina-Acireale: le ultime su formazioni, quando e come vederla (Di domenica 18 ottobre 2020) ACR Messina-Acireale è la sfida della quarta giornata di campionato di Serie D girone I, che oggi sarà ospitata allo Stadio “San Filippo-Franco Scoglio” a partire dalle 15.00. Vediamo nel dettaglio come i due tecnici hanno preparato l’importante derby siciliano… Il Momento dell’ACR Messina La squadra di Raffaele Novelli si presenta all’incontro odierno con 5 punti in classifica, frutto di 1 vittoria (Biancavilla) e due pareggi, l’ultimo dei quali è maturato domenica scorsa in trasferta contro il Rotonda. Al gol iniziale di Vacca, è seguito quello dei padroni di casa con Actis Goretta su calcio di rigore al 79′ minuto. Al termine del match il tecnico dell’ACR Messina ha invocato una maggiore precisione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) ACRè la sfida della quarta giornata di campionato di Serie D girone I, che oggi sarà ospitata allo Stadio “San Filippo-Franco Scoglio” a partire dalle 15.00. Vediamo nel dettaglioi due tecnici hanno preparato l’importante derby siciliano… Il Momento dell’ACRLa squadra di Raffaele Novelli si presenta all’incontro odierno con 5 punti in classifica, frutto di 1 vittoria (Biancavilla) e due pareggi, l’ultimo dei quali è maturato domenica scorsa in trasferta contro il Rotonda. Al gol iniziale di Vacca, è seguito quello dei padroni di casa con Actis Goretta su calcio di rigore al 79′ minuto. Al termine del match il tecnico dell’ACRha invocato una maggiore precisione ...

