Smart Working come diritto del lavoratore: novità in arrivo nel dl rilancio (Di sabato 17 ottobre 2020) Smart Working come diritto del lavoratore: novità in arrivo nel dl rilancio In questi mesi di emergenza sanitaria e di forti limitazioni non solo agli spostamenti delle persone, ma anche e soprattutto alle attività lavorative più tradizionali, non sono pochi coloro che – in qualità di datori di lavoro o di dipendenti – hanno scoperto l’utilità e l’efficacia dello Smart Working. Non è la prima volta che parliamo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e questa volta vogliamo farlo con riferimento a quelli che saranno gli aventi diritto allo Smart-Working in futuro: chi potrà ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 17 ottobre 2020)del: novità innel dlIn questi mesi di emergenza sanitaria e di forti limitazioni non solo agli spostamenti delle persone, ma anche e soprattutto alle attività lavorative più tradizionali, non sono pochi coloro che – in qualità di datori di lavoro o di dipendenti – hanno scoperto l’utilità e l’efficacia dello. Non è la prima volta che parliamo di questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e questa volta vogliamo farlo con riferimento a quelli che saranno gli aventialloin futuro: chi potrà ...

marcotravaglio : SEMBRA IERI Sembra ieri che tutti dicevano: sacrifichiamo tutto tranne la scuola, smart working per tutti ma non pe… - ItaliaViva : La scuola deve essere l'ultima cosa che chiude. Bisogna mettersi nei panni delle famiglie e dei ragazzi: la didatti… - capuanogio : #Agnelli: “Il protocollo è il modo che noi abbiamo per tutelare la nostra attività. Altri hanno messo tutti in smar… - marco_gervasoni : RT @Open_gol: Arriverà entro lunedì il nuovo Dpcm con un'altra stretta sulle misure per contenere i contagi. Tra le ipotesi c'è anche un lo… - Open_gol : Arriverà entro lunedì il nuovo Dpcm con un'altra stretta sulle misure per contenere i contagi. Tra le ipotesi c'è a… -