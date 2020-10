Si chiude XI Congresso Aimo, il presidente: “Formula ibrida un successo” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Dopo due giornate ricche di appuntamenti, durante le quali numerosi esperti si sono confrontati sui principali temi in ambito oculistico, si chiude oggi a Roma l’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei MediciOculisti. Soddisfatto il presidente di AIMO, Luca Menabuoni, che ha commentato: “Siamo molto soddisfatti per la riuscita del nostro Congresso, la sua formula ‘ibrida’, che ha visto relatori in presenza e partecipanti a distanza, è stata davvero vincente e avvincente. Non è stato facile organizzare l’evento, considerato il periodo di emergenza che stiamo vivendo, e sono state tante le difficoltà affrontate per coordinare gli interventi di tutti i relatori all’interno di un grande ‘regia’. Ma ci abbiamo messo il massimo impegno e il risultato si è visto. È come aver assistito ad un grande ‘talk show’ sull’oculistica. E non escludiamo che anche per il futuro, Coronavirus a parte, questa formula eccelsa possa essere ripetuta”. Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Dopo due giornate ricche di appuntamenti, durante le quali numerosi esperti si sono confrontati sui principali temi in ambito oculistico, si chiude oggi a Roma l’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei MediciOculisti. Soddisfatto il presidente di AIMO, Luca Menabuoni, che ha commentato: “Siamo molto soddisfatti per la riuscita del nostro Congresso, la sua formula ‘ibrida’, che ha visto relatori in presenza e partecipanti a distanza, è stata davvero vincente e avvincente. Non è stato facile organizzare l’evento, considerato il periodo di emergenza che stiamo vivendo, e sono state tante le difficoltà affrontate per coordinare gli interventi di tutti i relatori all’interno di un grande ‘regia’. Ma ci abbiamo messo il massimo impegno e il risultato si è visto. È come aver assistito ad un grande ‘talk show’ sull’oculistica. E non escludiamo che anche per il futuro, Coronavirus a parte, questa formula eccelsa possa essere ripetuta”.

