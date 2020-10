Roma, famiglia di cinghiali uccisa a fucilate a due passi dal Vaticano. Gli ambientalisti: uno scempio (video) (Di sabato 17 ottobre 2020) uccisa a Roma a colpi di fucile dalla polizia provinciale una famiglia di cinghiali. Nella Capitale del degrado succede anche questo. La cattura e l’uccisione degli animali è avvenuta questa notte a via Gregorio VII, a due passi dalla Basilica di San Pietro. E ha suscitato proteste montanti da parte delle associazioni animaliste che erano sul posto e parlano di “esecuzione sommaria”. E di decine di residenti scesi in strada per fermare l’abbattimento degli animali. Degrado a Roma, uccisi a fucilate 7 cinghiali Da giovedì mattina i sette cinghiali, attratti dai rifiuti, si erano intrufolati nel giardino Mario Moderni, in via della Cava Aurelia. Quindi sono stati rinchiusi nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020)a colpi di fucile dalla polizia provinciale unadi. Nella Capitale del degrado succede anche questo. La cattura e l’uccisione degli animali è avvenuta questa notte a via Gregorio VII, a duedalla Basilica di San Pietro. E ha suscitato proteste montanti da parte delle associazioni animaliste che erano sul posto e parlano di “esecuzione sommaria”. E di decine di residenti scesi in strada per fermare l’abbattimento degli animali. Degrado a, uccisi aDa giovedì mattina i sette, attratti dai rifiuti, si erano intrufolati nel giardino Mario Moderni, in via della Cava Aurelia. Quindi sono stati rinchiusi nel ...

rubio_chef : Nella notte la Polizia Provinciale (WTF? Non bastava quella normale?), nel giardino Mario Moderni di @Roma, ha prim… - lucianonobili : Il #16ottobre non ricordiamo soltanto il dolore di una comunità di fronte alla più grande tragedia della Storia, ma… - Corriere : Roma, famiglia di cinghiali uccisa davanti alla folla. Brambilla: «Denuncerò il Comune» - fulan10 : Cinghiali uccisi a Roma. Brambilla: «Denuncerò il Comune, contro di me insulti sessisti» #marcellovisca… - TizianaBtz : RT @carladiveroli: Via della Reginella, 2 nel cuore dell’ex Ghetto di Roma. Il civico da cui fu deportata la mia famiglia. Mio cugino Claud… -