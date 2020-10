Napoli, Gattuso: «Sono contento per Osimhen. Volevo giocare con la Juve» (Di sabato 17 ottobre 2020) Gennaro Gattuso ha commentato la gara vinta per 4-1 contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria contro l’Atalanta. Le sue parole. LA GARA – «Non me l’aspettavo, so che tipo di squadra è l’Atalanta. Osimhen ti da una grandissima mano. Ho visto grande mentalità e determinazione. L’Atalanta può vincere il campionato, un’altra squadra ne avrebbe preso 6 o 7 mentre non ha preso imbarcate. E’ presto per dire se una svolta: combattiamo con il Covid, abbiamo due giocatori importanti fuori. Bakayoko non giocava da 7 mesi, la squadra è forte ed ha identità, deve filare tutto nel verso giusto. Osimhen o Lozano? Sono più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Gennaroha commentato la gara vinta per 4-1 contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico delGennaro, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria contro l’Atalanta. Le sue parole. LA GARA – «Non me l’aspettavo, so che tipo di squadra è l’Atalanta.ti da una grandissima mano. Ho visto grande mentalità e determinazione. L’Atalanta può vincere il campionato, un’altra squadra ne avrebbe preso 6 o 7 mentre non ha preso imbarcate. E’ presto per dire se una svolta: combattiamo con il Covid, abbiamo due giocatori importanti fuori. Bakayoko non giocava da 7 mesi, la squadra è forte ed ha identità, deve filare tutto nel verso giusto.o Lozano?più ...

