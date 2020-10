MotoGP | qualifiche GP Aragon 2020 | la pole è di Fabio Quartararo 4° Franco Morbidelli | 13° Andrea Dovizioso

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nel pomeriggio odierno sulla pista di Alcañiz sono andate in scena ledel Gran Premio dia di. Laposition è stata appannaggio di(Yamaha), il quale sarà accompagnato in prima fila da Maverick Viñales (Yamaha) e Cal Crutchlow (Honda).partirà tredicesimo. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato. Q1 – Tutte le Ducati sono costrette a partecipare al Q1 e, al termine del primo time attack, il migliore tra i piloti della Casa di Borgo Panigale è Jack Miller, il quale si pone in prima posizione provvisoria con margine nei confronti di tutti gli avversari. Inizialmente il secondo “pass” per il Q2 viene prenotato ...