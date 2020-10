Moto GP, FP3 GP Aragon 2020: Franco Morbidelli il migliore. Appresione per la caduta di Fabio Quartararo (Di sabato 17 ottobre 2020) Sulla pista di Alcañiz si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragona di MotoGP. Il turno è stato decisivo per stabilire i dieci piloti che, nel pomeriggio, prenderanno parte direttamente al Q2, evitando così di doversi confrontare nel Q1. Innanzitutto va rimarcato come le condizioni meteo siano state decisamente migliori rispetto alla mattinata di ieri. La decisione di posticipare di un’ora l’inizio del turno ha consentito alla pista di scaldarsi maggiormente e, inoltre, il forte vento del venerdì è sparito. Sin dai primi minuti tanti piloti decidono di scendere in pista utilizzando gomma morbida sia all’anteriore che al posteriore. I tempi però sono molto alti se raffrontati al pomeriggio di ieri e, al tempo stesso, la Honda di Takaaki Nakagami, uno dei ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Sulla pista di Alcañiz si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio dia diGP. Il turno è stato decisivo per stabilire i dieci piloti che, nel pomeriggio, prenderanno parte direttamente al Q2, evitando così di doversi confrontare nel Q1. Innanzitutto va rimarcato come le condizioni meteo siano state decisamente migliori rispetto alla mattinata di ieri. La decisione di posticipare di un’ora l’inizio del turno ha consentito alla pista di scaldarsi maggiormente e, inoltre, il forte vento del venerdì è sparito. Sin dai primi minuti tanti piloti decidono di scendere in pista utilizzando gomma morbida sia all’anteriore che al posteriore. I tempi però sono molto alti se raffrontati al pomeriggio di ieri e, al tempo stesso, la Honda di Takaaki Nakagami, uno dei ...

motorboxcom : #MotoGP Le #FP3 dell #AragonGP stanno per iniziare! Segui con il live di #Motorbox la sessione decisiva per l'acces… - fmimolise : MotoGP 2020. Fabio Quartararo si aggiudica le FP3 in Francia: Fabio Quartararo è il più veloce con la pista asciutt… - ilgladiatore36 : Il mio commento delle Libere 3 del #FrenchGP #Quartararo #Morbidelli #Rossi #Vinales #Dovizioso #MotoGP - motorboxcom : #MotoGP Sole a #LeMans, segui la nostra cronaca diretta delle FP3 del #FrenchGP -