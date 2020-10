Macron: i terroristi non prevarranno, restiamo tutti uniti contro il terrorismo (Di sabato 17 ottobre 2020) Macron ha commentato l'attacco alla periferia di Parigi in cui è stato decapitato un insegnante, dichiarando che il terrorista ha voluto abbattere la Repubblica... la possibilità di fare dei nostri figli dei cittadini liberi Leggi su firenzepost (Di sabato 17 ottobre 2020)ha commentato l'attacco alla periferia di Parigi in cui è stato decapitato un insegnante, dichiarando che il terrorista ha voluto abbattere la Repubblica... la possibilità di fare dei nostri figli dei cittadini liberi

Ultime Notizie dalla rete : Macron terroristi Macron: i terroristi non prevarranno, restiamo tutti uniti contro il terrorismo Firenze Post Mostrò vignette su Maometto, prof decapitato In Francia è di nuovo incubo terrorismo

In ogni caso, il terrorista è stato abbattuto da una raffica di colpi ... ministro Castex che si è subito recato a Conflans-Sainte-Honorine insieme con Emmanuel Macron. "Faremo quadrato, non ...

Vignette di Charlie in classe un prof decapitato a Parigi

L'ATTACCOPARIGI Prima di essere abbattuto dalla polizia ha fatto in tempo a rivendicare il suo attacco su twitter: «Ho giustiziato uno dei cani infedeli dell'inferno che ha osato ...

