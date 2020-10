Live Sampdoria-Lazio 2-0 Diretta | Raddoppia Augello alla fine del primo tempo

1canalesport : Live: Sampdoria-Lazio al 'Ferraris' 2-0 - sportli26181512 : LIVE Sampdoria-Lazio 0-0: Correa pericoloso ma la difesa chiude bene: LIVE Sampdoria-Lazio 0-0: Correa pericoloso m… - zazoomblog : Sampdoria Lazio 0-0 LIVE: ammonito Parolo - #Sampdoria #Lazio #LIVE: #ammonito -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sampdoria

GENOVA - Sampdoria e Lazio in campo nell'anticipo delle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova). Ranieri non rischia e inizialmente lascia in panchina i nuovi acquisti Keita e Adrien Silva.25'pt Scivola nel momento della conclusione Luis Alberto. E azione che sfuma per la Lazio. 20'pt Lazio altissima e in pressione in questo momento. La Samp non trova spazio e ...