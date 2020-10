LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales comanda la FP4 su Quartararo e Morbidelli (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Morbidelli apre il suo 11mo giro con doppio record nel T1 e T2, arriva al T3 con 51 millesimi di margine, Marquez ne ha 103 nel T1 14.35 inizia a forzare anche Rins che si mette settimo a 143 millesimi, mentre Marquez è sesto a 109 14.34 Nakagami perde ben mezzo secondo tra T2 e T3 e non migliora, mentre Binder con doppia soft conferma il suo tempo al sesto posto. 14.33 La migliore Ducati è quella di Dovizioso in nona posizione a 456 millesimi. Attenzione a Nakagami, record nel T1 per 28 millesimi. 14.32 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 12 M. VIÑALES 1:48.753 2 20 F. Quartararo +0.018 3 21 F. Morbidelli +0.040 4 30 T. NAKAGAMI +0.050 5 35 C. CRUTCHLOW +0.067 6 33 B. BINDER +0.344 7 36 J. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36apre il suo 11mo giro con doppio record nel T1 e T2, arriva al T3 con 51 millesimi di margine, Marquez ne ha 103 nel T1 14.35 inizia a forzare anche Rins che si mette settimo a 143 millesimi, mentre Marquez è sesto a 109 14.34 Nakagami perde ben mezzo secondo tra T2 e T3 e non migliora, mentre Binder con doppia soft conferma il suo tempo al sesto posto. 14.33 La migliore Ducati è quella di Dovizioso in nona posizione a 456 millesimi. Attenzione a Nakagami, record nel T1 per 28 millesimi. 14.32 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 12 M. VIÑALES 1:48.753 2 20 F.+0.018 3 21 F.+0.040 4 30 T. NAKAGAMI +0.050 5 35 C. CRUTCHLOW +0.067 6 33 B. BINDER +0.344 7 36 J. ...

