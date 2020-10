LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: ultimi giri della Q2 (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Torna in pista Fernandez. ultimi due minuti. 13.52 Vietti si migliora nel primo settore del tracciato. Attenzione alla prestazione del pilota di casa Sky. 13.51 Celestino Vietti strappa il secondo posto! Lopez agguanta la terza casella virtuale! 13.49 Tatay prende il terzo posto, mentre Antonelli si migliora e sale settimo. Romano Fenati è il migliore degli italiani. 13.48 Romano Fenati sale al secondo posto! Fernandez resta leader della classifica. 13.47 CHE GIRO PER FERNANDEZ!! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.57.681! 13.45 Raul Fernandez (KTM) strappa a McPhee la pole provvisoria! 1.58.208 è il riferimento cronometrico da battere. 13.44 John McPhee sigla il miglio crono in 1.58.550! 13.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 13.42 Andrea Migno ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Torna in pista Fernandez.due minuti. 13.52 Vietti si migliora nel primo settore del tracciato. Attenzione alla prestazione del pilota di casa Sky. 13.51 Celestino Vietti strappa il secondo posto! Lopez agguanta la terza casella virtuale! 13.49 Tatay prende il terzo posto, mentre Antonelli si migliora e sale settimo. Romano Fenati è il migliore degli italiani. 13.48 Romano Fenati sale al secondo posto! Fernandez resta leaderclassifica. 13.47 CHE GIRO PER FERNANDEZ!! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.57.681! 13.45 Raul Fernandez (KTM) strappa a McPhee la pole provvisoria! 1.58.208 è il riferimento cronometrico da battere. 13.44 John McPhee sigla il miglio crono in 1.58.550! 13.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 13.42 Andrea Migno ...

