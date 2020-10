LIVE Cecchinato-Petrovic, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il via alla seconda semifinale (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:02 Sono entrati in campo Cecchinato e Petrovic, in corso il riscaldamento. 12:59 Cecchinato ha la possibilità di giocare la sua quarta finale a LIVEllo ATP: le altre tre le ha tutte vinte. 12:54 Primo confronto tra Cecchinato e Petrovic, entrambi classe ’92, ma con ben diversa esperienza a LIVEllo ATP: l’uno è arrivato in semifinale al Roland Garros 2018, l’altro è appena al quinto match in un tabellone principale. 12:51 Il match tra Musetti e Djere è purtroppo terminato con il ritiro del diciottenne azzurro per un problema al gomito destro. Tra non molto, dunque, il match tra Marco Cecchinato e Danilo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:02 Sono entrati in campo, in corso il riscaldamento. 12:59ha la possibilità di giocare la sua quarta finale allo ATP: le altre tre le ha tutte vinte. 12:54 Primo confronto tra, entrambi classe ’92, ma con ben diversa esperienza allo ATP: l’uno è arrivato inal Roland Garros 2018, l’altro è appena al quinto match in un tabellone principale. 12:51 Il match tra Musetti e Djere è purtroppo terminato con il ritiro del diciottenne azzurro per un problema al gomito destro. Tra non molto, dunque, il match tra Marcoe Danilo ...

