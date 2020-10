Le Susine Pelate | «Ecco come affrontiamo la chemio con un po’ di sorriso»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) «Avere un tumore in pieno periodo Covid- 19 significa affrontare tutto da soli. I famigliari e gli amici ti accompagnano all’ospedale. Poi, però, non possono entrare. A fare la chemioterapia sei solo con te stesso. Per questo sono grata di aver trovato una famiglia in reparto: la mia Susine’s family».