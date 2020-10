Inter-Milan | Mandorlini | “Lautaro sarà determinante | che duello Hakimi-Theo! Scudetto? Ho la mia idea”

(Di sabato 17 ottobre 2020) Andreasi proietta al derby della "Madonnina" tra.L’ex tecnico di Verona e Genoa, oggi tecnico del Padova, punta su Lautaro Martinez che a sua detta potrebbe essere uno dei giocatori che determinerà l'andamento della gara. Le parole dell'ex calciatore nerazzurro rilasciate nel corso dell'vista rilasciata a FC1908.it."Non esiste chi arriva meglio. Quest’anno ilsi è avvicinato molto all’. Daista spero che i nerazzurri possano vincere, ma sarà una partita tosta, dura. Non saremo al top di formazione. Ma è sempre una partita a sé”., Conte: “I rossoneri vivono un momento magico, ho un ...

I classici “sfottò” da Derby. Tutto questo – oggi – non ci sarà. Inter-Milan, gara valida per la 4^ giornata di Serie A si disputerà senza pubblico, con sole 1000 persone autorizzate ad assistere dal ...Domani alle 12:30 è in programma l’atteso derby meneghino Milan-Inter, alle 14:30 la Juventus capolista (a punteggio pieno) sarà ospite della Pink Bari, mentre alle 15 la Fiorentina (reduce ...