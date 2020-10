Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: cronometro non esaltante. Il podio resta alla portata, per la vittoria si fa dura (Di sabato 17 ottobre 2020) 45’34”, a 44.901 km/h di media. I numeri però dicono poco. La prestazione poteva essere sicuramente migliore. Vincenzo Nibali, non esaltante, esce con le ossa rotte dalla quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020, la cronometro individuale di 34,1 chilometri da Conegliano a Valdobbiadene. Il siciliano sarà costretto a cambiar passo sin da domani per continuare a sognare in grande verso Milano. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dal siciliano che in carriera ha alternato prove contro il tempo eccezionali a controprestazioni. Quella di oggi è stata una via di mezzo, ma, in un Giro fino ad ora così equilibrato, con le cronometro che fanno la ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) 45’34”, a 44.901 km/h di media. I numeri però dicono poco. La pzione poteva essere sicuramente migliore., non, esce con le ossa rotte dquattordicesima tappa deld’Italia, laindividuale di 34,1 chilometri da Conegliano a Valdobbiadene. Il siciliano sarà costretto a cambiar passo sin da domani per continuare a sognare in grande verso Milano. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dal siciliano che in carriera ha alternato prove contro il tempo eccezionali a contropzioni. Quella di oggi è stata una via di mezzo, ma, in unfino ad ora così equilibrato, con leche fanno la ...

