‘Gf Vip 5’ | scatta la lite tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando e c’entra Matilde Brandi

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 ottobre 2020) A nemmeno 24 ore dalla messa in onda della decima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, gli animi all’interno della Casa si sono già surriscaldati e le protagoniste sono state. Il tutto è partito da una frase che laavrebbe pronunciato dopo aver espresso il desiderio di passare una bella serata stasera organizzata dal Gf mentree lastavano avendo un chiarimento in merito a quello che è successo ieri in puntata. L’intervento della showgirl – che in qualche modo ha voluto prendere le parti di– non è stato apprezzato da, che ha risposto per le rime a ...