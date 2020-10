Franceska Pepe assente in studio: problemi con la produzione del Grande Fratello Vip? Il retroscena (Di sabato 17 ottobre 2020) Sembra che ci sia altro dietro l’assenza in studio di Franceska Pepe durante la decima puntata del Grande Fratello Vip, il retroscena di Giornalettismo È andata in onda ieri 16 ottobre la decima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Franceska Pepe non era presente in studio. L’ex gieffina poche ore prima della diretta aveva già fatto sapere ai suoi follower che sarebbe stata assente in studio durante la decima puntata del reality, aveva giustificato la sua assenza parlando di ‘problemi personali’. All’inizio della puntata ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Sembra che ci sia altro dietro l’assenza indidurante la decima puntata del, ildi Giornalettismo È andata in onda ieri 16 ottobre la decima puntata del, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5,non era presente in. L’ex gieffina poche ore prima della diretta aveva già fatto sapere ai suoi follower che sarebbe stataindurante la decima puntata del reality, aveva giustificato la sua assenza parlando di ‘personali’. All’inizio della puntata ...

LaMammaN1 : - PADANO_LIBERO : @gg_dalil @SimonettaIzzo ? Vergognasse no è? Per dire personalmente io preferisco le scarpe della Bella Franceska a… - 1N0MONACI : RT @LucillaMasini: Vittorio Sgarbi: “Io faccio sesso come un rapace. Franceska Pepe l’ho portata nel cesso per 18 minuti”. Aveva la dissent… - SacchiGg : RT @LucillaMasini: Vittorio Sgarbi: “Io faccio sesso come un rapace. Franceska Pepe l’ho portata nel cesso per 18 minuti”. Aveva la dissent… - ArBlabla : RT @Tristan__esdpv: IL VIDEO DELLA SERATA HO PIANTO SE SEI ARRABBIATO PERCHÉ NON TE L’HO DATA PUOI DIRLO FRANCESKA PEPE OPINIONISTA FISSA #… -