Eva Grimaldi ospite a 'Verissimo' parla di Alberto Tarallo e spiega la differenza tra il suo rapporto con Gabriel Garko e quello tra lui e Adua Del Vesco (Di sabato 17 ottobre 2020) Protagonista indiretta di queste settimane, Eva Grimaldi è stata oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attrice, dopo aver confermato la finta relazione con Gabriel Garko, ha voluto ripercorrere i passi della sua carriera, fatta di molti ostacoli. Uno fra questi è stata l'anoressia quasi sfiorata, esperienza che l'accomuna proprio ad Adua Del Vesco: Avevo un agente molto bravo con regole ferree. Vedendo Adua nel gf, sapendo la storia che ha avuto, ma io la sapevo da Gabriel, l'ho vista che era diventata anoressica. Io mi sono rivista e ho pianto per lei. Solo che lei l'ha affrontato da giovane, io anche se ero un po' più grande d'età, mi mettevo sulla bilancia tutti i giorni.

