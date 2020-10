Covid-19, Joe Bastianich: “Ho chiuso tutti i ristoranti. Siamo in ginocchio” (Di sabato 17 ottobre 2020) Per colpa del Covid-19, Joe Bastianich abbassa le saracinesche e dice addio a tutti i suoi ristoranti. Un maledetto virus, questo del Covid-19, che porta con se la crisi dei settori di produzione e questa volta la rivelazione viene fatta da Joe Bastianich che confessa: “Ho chiuso tutti i ristoranti, Siamo in ginocchio”. Abbassa le … L'articolo Covid-19, Joe Bastianich: “Ho chiuso tutti i ristoranti. Siamo in ginocchio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Per colpa del-19, Joeabbassa le saracinesche e dice addio ai suoi. Un maledetto virus, questo del-19, che porta con se la crisi dei settori di produzione e questa volta la rivelazione viene fatta da Joeche confessa: “Hoin ginocchio”. Abbassa le … L'articolo-19, Joe: “Hoin ginocchio” proviene da www.meteoweek.com.

BertoniGiorgio : RT @LaVeritaWeb: Il genero di Joe Biden lavora per una società che investe nelle cure del Covid. Il marito della vice Kamala Harris, invece… - soyanna72 : RT @LaVeritaWeb: Il genero di Joe Biden lavora per una società che investe nelle cure del Covid. Il marito della vice Kamala Harris, invece… - clacclo : RT @LaVeritaWeb: Il genero di Joe Biden lavora per una società che investe nelle cure del Covid. Il marito della vice Kamala Harris, invece… - Sercit1 : RT @LaVeritaWeb: Il genero di Joe Biden lavora per una società che investe nelle cure del Covid. Il marito della vice Kamala Harris, invece… - asusual01 : RT @LaVeritaWeb: Il genero di Joe Biden lavora per una società che investe nelle cure del Covid. Il marito della vice Kamala Harris, invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Joe Joe Bastianich: “il Covid è Darwinismo per i ristoranti” dissapore America2020: Trump, le bugie dei repubblicani e l'onda rossa

Nella media di Real Clear Politics Joe Biden è in vantaggio di 1,2 ... il presidente è davvero guarito dal coronavirus. Hope Hicks sul palco A proposito di "guarigioni" e zona miracolo del voto: a un ...

Usa 2020, Trump: famiglia Biden un'impresa criminale, arrestateli

Presidenziali Usa, Biden batte Trump nel dibattito degli insulti "Sei il peggior presidente che l'America abbia mai avuto": è uno degli attacchi durissimi sferrati da Joe Biden a Donald Trump, nel lor ...

Nella media di Real Clear Politics Joe Biden è in vantaggio di 1,2 ... il presidente è davvero guarito dal coronavirus. Hope Hicks sul palco A proposito di "guarigioni" e zona miracolo del voto: a un ...Presidenziali Usa, Biden batte Trump nel dibattito degli insulti "Sei il peggior presidente che l'America abbia mai avuto": è uno degli attacchi durissimi sferrati da Joe Biden a Donald Trump, nel lor ...