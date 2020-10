Con Lunar Gateway l’industria italiana vola sempre più in alto (Di sabato 17 ottobre 2020) Come noto, anche l’ESA (Ente spaziale europeo), partecipa assieme alla NASA, alla giapponese JAXA e alla canadese CSA, alla costruzione della Stazione spaziale Lunar Gateway, destinata a orbitare sulla Luna, quindi l’Italia è parte attiva di questo importante progetto, nella produzione dei suoi moduli, e delle future basi sul suolo Lunare. Gateway sarà quindi una tappa importante, non solo come scalo delle future missioni su Marte, ma anche come supporto alle future colonie umane sul nostro satellite naturale. La ASI (Agenzia spaziale italiana) è parte di questo sforzo, a cui si aggiunge quello industriale nazionale, nell’ambito degli accordi del progetto Artemis, destinato a riprendere le missioni con equipaggio umano sul suolo Lunare, ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Come noto, anche l’ESA (Ente spaziale europeo), partecipa assieme alla NASA, alla giapponese JAXA e alla canadese CSA, alla costruzione della Stazione spaziale, destinata a orbitare sulla Luna, quindi l’Italia è parte attiva di questo importante progetto, nella produzione dei suoi moduli, e delle future basi sul suoloe.sarà quindi una tappa importante, non solo come scalo delle future missioni su Marte, ma anche come supporto alle future colonie umane sul nostro satellite naturale. La ASI (Agenzia spaziale) è parte di questo sforzo, a cui si aggiunge quello industriale nazionale, nell’ambito degli accordi del progetto Artemis, destinato a riprendere le missioni con equipaggio umano sul suoloe, ...

