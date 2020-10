Ballando con le Stelle 2020, spoiler 17 ottobre: Milly Carlucci ballerina per una notte (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella puntata odierna (sabato 17 ottobre 2020) di Ballando con le Stelle, i telespettatori assisteranno allo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani. Tutto da rifare per i due concorrenti, questo perché a causa di evidenti anomalie il televoto social è stato annullato. Andiamo a scoprire qualche anticipazione in più a riguardo. Anticipazioni Ballando con le Stelle Come abbiamo anticipato poc’anzi questa sera è previsto lo spareggio tra due coppie in gara, quelle formate da: Antonio Catalani e la sua insegnante Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e la maestra Sara Di Vaira. Le votazioni per queste due coppie in gara ripartiranno da zero. La produzione del programma ha scelto di ” salvaguardare” la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella puntata odierna (sabato 17) dicon le, i telespettatori assisteranno allo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani. Tutto da rifare per i due concorrenti, questo perché a causa di evidenti anomalie il televoto social è stato annullato. Andiamo a scoprire qualche anticipazione in più a riguardo. Anticipazionicon leCome abbiamo anticipato poc’anzi questa sera è previsto lo spareggio tra due coppie in gara, quelle formate da: Antonio Catalani e la sua insegnante Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e la maestra Sara Di Vaira. Le votazioni per queste due coppie in gara ripartiranno da zero. La produzione del programma ha scelto di ” salvaguardare” la ...

rubio_chef : Na volta i VIP si emancipavano con dei “C’ho casa a Cortina e Porto Cervo” oppure “ Mi hanno proposto Ballando, vad… - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle: stasera alle 20:35 su @RaiUno e @RaiPlay. ??@milly_carlucci è “Ballerina per una notte” insie… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ksada64 : RT @cristinapitzal1: @GianniJ08 Io. E neanche Temptation Island, Uomini e Donne, Ballando con le stelle e qualunque altro programma basato… - tempoweb : #ElisaIsoardi a rischio Incidente in pista a #BallandoConLe Com'è ridotta la caviglia -