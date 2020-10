XF 2020, le scelte dei giudici ai Bootcamp. Emma la più criticata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quando ti chiami Emma Marrone, hai la nome di una “cazzutissima” e ti porti dietro, nel curriculum, l’esperienza di coach in un altro famoso talent musicale (Amici), per l’implacabile popolo del web non ti puoi permettere di sbagliare. O di tentennare. Altrimenti ti fanno lo scalpo. Ne sa qualcosa la cantante salentina, (per noi) adorabile nella sua schiettezza e autenticità, che infonde in qualunque cosa faccia o dica. Ma che nell’ultima puntata di X Factor 2020, andata in onda giovedì 15 ottobre 2020, quella finale dei Bootcamp, in cui i giudici selezionano la rosa dei “best” 5 da portare agli Home Visit, è parsa visibilmente emozionata e ha manifestato, rispetto agli “scafati” Mika e Agnelli, la sua inesperienza nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quando ti chiamiMarrone, hai la nome di una “cazzutissima” e ti porti dietro, nel curriculum, l’esperienza di coach in un altro famoso talent musicale (Amici), per l’implacabile popolo del web non ti puoi permettere di sbagliare. O di tentennare. Altrimenti ti fanno lo scalpo. Ne sa qualcosa la cantante salentina, (per noi) adorabile nella sua schiettezza e autenticità, che infonde in qualunque cosa faccia o dica. Ma che nell’ultima puntata di X Factor, andata in onda giovedì 15 ottobre, quella finale dei, in cui iselezionano la rosa dei “best” 5 da portare agli Home Visit, è parsa visibilmente emozionata e ha manifestato, rispetto agli “scafati” Mika e Agnelli, la sua inesperienza nel ...

TNannicini : Buongiorno! Grazie a @linkiesta per aver ripreso il mio intervento #1euro1idea su legge di bilancio e… - etventadv : RT @etventadv: Ecco il vero Stato di Emergenza! E voi e le vostre scelte assurde ne siete la causa! @GiuseppeConteIT @robersperanza siete… - La7tv : #coffeebreak @nfratoianni 'I soldi del #RecoveryFund vanno messi su scuola ed ecologia e non sulla flat tax, dobbi… - NomismaAgriFood : RT @nomismaustampa: La sostenibilità ambientale e sociale è diventata una priorità per i consumatori e nelle scelte strategiche delle inseg… - ParoleFertili : Cosa ne sarà della mia vita? Si domanda Ste80, che torna a confidarsi con la community per condividere una delle sc… -