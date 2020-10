Viola la quarantena per salvare la vita ad una donna: ora rischia la condanna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un chirurgo di Aosta ha Violato la quarantena per andare in ospedale e operare una paziente in fin di vita. Ora rischia una condanna. Il Covid può uccidere in tanti modi, non soltanto infettando un soggetto. Oltre alle persone morte proprio a causa dell’infezione virale, vi sono poi le tantissime vittime indirette come ad … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un chirurgo di Aosta hato laper andare in ospedale e operare una paziente in fin di. Orauna. Il Covid può uccidere in tanti modi, non soltanto infettando un soggetto. Oltre alle persone morte proprio a causa dell’infezione virale, vi sono poi le tantissime vittime indirette come ad … L'articolo proviene da leggilo.org.

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus e sta trascorrendo la quarantena nella sua immensa casa di Torino da cui manda messaggi social.

Tra Cristiano Ronaldo e il Ministro dello Sport Spadafora accuse e veleni

Il fuoriclasse della Juventus su Instagram: «Un signore in Italia dice bugie, io non ho violato il protocollo». La replica del Ministro dello Sport: «Non sia arrogante e non menta: chi è famoso deve e ...

