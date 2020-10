Stasera su Rai 3 | Era mio padre | trama | cast e curiosità

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Era mio, è un film di genere drammatico del 2002, diretto da Sam Mendes. Il film andrà in onda, venerdì 16 ottobre, in prima serata su Rai 3. Era mioMike Sullivan è un gangster, sposato e con due figli: Michael e Peter. Lavora per il boss John Rooney, che lui … L'articolosu Rai 3, Era mioe curiosità NewNotizie.it.