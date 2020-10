Spadafora risponde a Cristiano Ronaldo: «Non sia bugiardo e arrogante» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alla fine sono volati gli stracci. Il ‘signore dall’Italia’ ha replicato all’accusa mossa in diretta su Instagram da CR7 con una nota consegnata all’agenzia Ansa. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora attacca Cristiano Ronaldo e conferma quando dichiarato nella giornata di giovedì sulla violazione del protocollo da parte dell’attaccante portoghese e di altri sei calciatori della Juventus che hanno risposto alla convocazione delle rispettive Nazionali (a parte Gianluigi Buffon, che era tornato a casa) senza ottenere le necessarie autorizzazioni. I bianconeri, infatti, erano in isolamento fiduciario dopo la positività di due membri dello staff dirigenziale e i sette nominativi erano stati ufficializzati dalla Asl locale (e su cui ora c’è un’indagine che ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alla fine sono volati gli stracci. Il ‘signore dall’Italia’ ha replicato all’accusa mossa in diretta su Instagram da CR7 con una nota consegnata all’agenzia Ansa. Il Ministro dello Sport Vincenzoattaccae conferma quando dichiarato nella giornata di giovedì sulla violazione del protocollo da parte dell’attaccante portoghese e di altri sei calciatori della Juventus che hanno risposto alla convocazione delle rispettive Nazionali (a parte Gianluigi Buffon, che era tornato a casa) senza ottenere le necessarie autorizzazioni. I bianconeri, infatti, erano in isolamento fiduciario dopo la positività di due membri dello staff dirigenziale e i sette nominativi erano stati ufficializzati dalla Asl locale (e su cui ora c’è un’indagine che ...

forumJuventus : CR7 risponde a Spadafora in diretta su Instagra: 'C'è un signore in Italia che dice che non ho rispettato i protoco… - GoalItalia : Agnelli risponde al ministro Spadafora ?? - GoalItalia : 'Protocollo violato? Una bugia' ? Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora ?? - cipomore : RT @forumJuventus: CR7 risponde a Spadafora in diretta su Instagra: 'C'è un signore in Italia che dice che non ho rispettato i protocolli:… - supergobboo : Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora in diretta su Instagram: 'TUTTO F... -