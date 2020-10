Perin: “Non sono l’untore. Coronavirus malattia subdola. Noi calciatori scrupolosi anche perché un po’ ipocondriaci” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Torna a parlare Mattia Perin e lo fa dopo un periodo davvero difficile in cui si è trovato ad affrontare la positività al Coronavirus ma anche le tante accuse e critiche perché primo, del gruppo Genoa, ad aver contratto la malattia. Qualcuno lo ha accusato di essere l'untore della squadra ma lui, parlando a La Repubblica, rispedisce ogni polemica al mittente affrontando anche più ampiamente il tema legato al cliché dei calciatori "poco attenti".Perin: Coronavirus, calciatori e pauracaption id="attachment 924893" align="alignnone" width="522" Perin (getty images)/caption"Il 21 settembre mi sono recato a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Torna a parlare Mattiae lo fa dopo un periodo davvero difficile in cui si è trovato ad affrontare la positività almale tante accuse e critiche perché primo, del gruppo Genoa, ad aver contratto la. Qualcuno lo ha accusato di essere l'untore della squadra ma lui, parlando a La Repubblica, rispedisce ogni polemica al mittente affrontandopiù ampiamente il tema legato al cliché dei"poco attenti".e pauracaption id="attachment 924893" align="alignnone" width="522"(getty images)/caption"Il 21 settembre mirecato a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: ...

Frankie8bcn : RT @D_Tirinnanzi: Perin a Repubblica sul Covid: 'Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale'. - apetrazzuolo : COVID - Il portiere Perin: 'Non sono l'untore del calcio italiano, il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per co… - napolimagazine : COVID - Il portiere Perin: 'Non sono l'untore del calcio italiano, il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per co… - juve_magazine : COVID - Il portiere Perin: 'Non sono l'untore del calcio italiano, il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per co… - marcellocorbo : Io invece resto convinto che senza un idiota come Perin non avremmo perso a tavolino. -

Ultime Notizie dalla rete : Perin “Non [FOTO] Caso Perin, reazione a catena: lo striscione dei Pirates del Popolla ciociariaoggi.it