Parigi, studente decapita professore: aveva mostrato caricature di Maometto in classe

aveva 18 anni ed era nato a Mosca il killer che ha decapitato oggi un professore di storia in banlieue di Parigi, secondo fonti vicine all'inchiesta. Stando a queste fonti, l'uomo avrebbe avuto un giubbetto esplosivo e – con il coltello ancora in mano dopo la decapitazione – si sarebbe diretto verso i poliziotti accorsi con fare minaccioso. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, inutilmente, poi hanno aperto il fuoco, uccidendolo. La vittima era un professore di Storia e Geografia del liceo del Bois d'Aulne di Conflans-Saint-Honorine, banlieu Parigina e nei giorni scorsi avrebbe mostrato in classe agli studenti le vignette di Maometto di Charlie Hebdo, probabilmente durante un corso

Un professore di storia è stato decapitato alla periferia di Parigi. L'insegnante, in classe, aveva aperto un dibattito con i suoi studenti sulle caricature del profeta Maometto e sulla libertà di

